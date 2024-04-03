В Казани из-за строительства метро дополнительно ограничат движение по улице Фучика

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В столице Татарстана почти до конца текущего года ограничат движение еще по одному участку улицы Юлиуса Фучика. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Участок от корпуса 1 дома №64 по улице Фучика до проезжей части по улице Завойского окажется закрыт с 12 апреля до 20 декабря.

Причиной временных неудобств станут работы по строительству второй линии казанского метрополитена, пояснили в Комитете внешнего благоустройства города.

Накануне стало известно, что до 26 декабря по той же причине закрыт для движения другой участок улицы Юлиуса Фучика.

Увидеть, как будут выглядеть новые станции второй ветки казанского метрополитена, можно в материале «Татар-информа».