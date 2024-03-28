В Казани при подготовке к паводку очистят 6 километров русла Ноксы

Фото: kzn.ru

В Советском районе столицы Татарстана волонтеры очищают 6 километров русла реки Ноксы. Каждый день тут работают до восьми человек, очистить русло от мусора и веток они должны примерно за две-три недели. Позднее, во время паводка, им придется экстренно убирать завалы мусора, если они появятся, чтобы избежать подтопления, сообщает пресс-служба мэрии.

Пуководитель волонтерской бригады Михаил Шошев пояснил, что добровольцы очищают Ноксу на участке от дома №48 по Сибирскому тракту до русла реки Казанки. Здесь могут оказаться подтоплены улицы Поперечно-Ноксинская, 1-я Вольская, Школьная, Кооперативная, Вишневый сад и ряд других.

Если встречаются крупные упавшие деревья, которые люди не могут поднять, применяется специальная техника. Дерево пилят на несколько частей, а бревна затем вытягивают на берег с помощью тросов.

Фото: kzn.ru

«Рабочие убирают упавшие деревья, потому что именно из-за них в реках появляются завалы. Мусор плывет, потом цепляется за ветку, всё притягивается, как магнитом, и копится», — объяснил Михаил Шошев.

Upd. (00.11): Волонтеры также пожаловались, что подтоплениям способствуют бобры, которые сооружают плотины и завалы. Осложняет работу и мусор, который дачники выкидывают в Ноксу: он цепляется за упавшие в реку ветви. Помимо прочего, весной очищать русло труднее, чем осенью: приходится использовать тяжелую одежду, легко провалиться под снег.

Обычно добровольцы трудятся по будням примерно с 9 до 15 часов без обеда. «Но, когда идет обильный поток воды, выходных у нас нет. Мы работаем круглосуточно, так как понимаем, что дома людей может подтопить», — заверил бригадир.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани с 25 марта ввели режим повышенной готовности в связи с возможным половодьем. До этого в столице РТ назвали части города и число жителей, которые могут пострадать от паводка.