В Казани с 25 марта ввели режим повышенной готовности в связи с возможным половодьем

Фото: © Абдул Фархан/ «Татар-информ»

По данным прогноза Гидрометцентра, в начале апреля температура воздуха прогреется в дневные часы до 6, а в некоторых районах до 9 градусов тепла. В ночные часы температура вырастет с нуля до 3 градусов тепла. Чтобы избежать возможного половодья, в Казани с 25 марта вводят режим функционирования «Повышенная готовность». Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления гражданской защиты исполнительного комитета города Сергей Чанкин.

«Неблагоприятным сценарием для территории Казани считается переход среднесуточной температуры через ноль раньше климатической нормы на 5-8 и более суток. Второе – превышение климатической нормы температуры в марте на 3,5 градусов и выше, в первой декаде апреля на 4,7 градусов и выше. Превышение климатической нормы жидких и смешанных осадков в марте-апреле на 60% и более», – отметил докладчик.

Существенное отклонение от среднемноголетней нормы высоты снежного покрова и запасы воды в нем, а также повышение температуры воздуха до 15 градусов и выше еще больше осложнят ситуацию. Поэтому уже сейчас в городе начали проводить противопаводковые мероприятия. В их числе: обустройство защитных дамб в местах возможного выхода рек из берегов, вывоз снега с улиц, очистка решеток дождеприемных колодцев от снега, наледи, мусора и грязи. Ведется работа по ремонту аварийного трубопровода по улице Краснококшайская. Также проводится ремонт водопропускной трубы и дорожного покрытия улицы Магистральная.

«Управляющими компаниями и подрядными организациями начаты работы по расчистке русел рек от поваленных деревьев и мусора. Частично выполнены работы на реках Нокса, Киндерка, Вертелевка, Сухая. Проведены строевые смотры маневренных групп и спецтехники для проведения противопаводковых предприятий. Продолжены работы по очистке кровли крыш», – добавил Сергей Чанкин.

Для оперативной ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в городе организовали круглосуточное дежурство членов противопаводковой комиссии и должностных лиц от администраций районов. На случай осложнения обстановки и необходимости эвакуации населения в каждом районе города подготовили пункты временного размещения и определили медицинские учреждения для размещения пострадавших.

Напомним, за зимний сезон 2023-2024 года с улиц Казани вывезли рекордные 2,1 миллиона тонн снега.