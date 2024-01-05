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Татарстан выделит 235,8 млн рублей на очистку притока Ноксы и работы на Шишкинских прудах
В Татарстане проведут расчистку, руслорегулирование и экореабилитацию восьми водоемов. Стоимость работ составляет почти 236 млн рублей. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.
Так, подрядчик должен провести строительно-монтажные работы по очистке пойменного озера на левом притоке Ноксы в Куюках, расчистку озера в Мещеряковском сельском поселении Буинского района, а также экореабилитацию озер в селе Большое Мереткозино Камско-Устьинского района.
Руслорегулирующие мероприятия запланированы на реке Агрызке в городе Агрызе, на реке Ахтырке в Алексеевском и на реке Тойме в Менделеевске. Кроме того, исполнитель проведет мероприятия для снижения уровня грунтовых вод на территории Шишкинских прудов в Елабуге.
Срок выполнения работ – до 15 января 2025 года. Заказчиком выступает Главстрой Татарстана, источником финансирования – республиканский бюджет.
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