Татарстан выделит 235,8 млн рублей на очистку притока Ноксы и работы на Шишкинских прудах

Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане проведут расчистку, руслорегулирование и экореабилитацию восьми водоемов. Стоимость работ составляет почти 236 млн рублей. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.

Так, подрядчик должен провести строительно-монтажные работы по очистке пойменного озера на левом притоке Ноксы в Куюках, расчистку озера в Мещеряковском сельском поселении Буинского района, а также экореабилитацию озер в селе Большое Мереткозино Камско-Устьинского района.

Руслорегулирующие мероприятия запланированы на реке Агрызке в городе Агрызе, на реке Ахтырке в Алексеевском и на реке Тойме в Менделеевске. Кроме того, исполнитель проведет мероприятия для снижения уровня грунтовых вод на территории Шишкинских прудов в Елабуге.

Срок выполнения работ – до 15 января 2025 года. Заказчиком выступает Главстрой Татарстана, источником финансирования – республиканский бюджет.