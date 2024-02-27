Татарстан планирует привлечь федеральные средства на расчистку Ноксы и Мелекески

Предложения по оздоровлению 29 водных объектов и реконструкции 17 очистных сооружений в Татарстане в рамках нового федерального проекта по экологическому оздоровлению водных объектов страны с 2025 года сформированы и направлены в Минприроды России. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на брифинге в Казани.

«Наша следующая задача – начать расчистку реки Ноксы за счет средств федерального бюджета. Оздоровление Ноксы – идея Татарстанского отделения Российского экологического общества, которая нашла поддержку», — добавил Шадриков.

Комплексный проект предусматривает мероприятия и акции по расчистке и уборке берегов с участием общественных организаций и неравнодушных людей. В настоящее время проведено более 25 обследований акватории реки, выявлены наиболее проблемные места. Предполагается реализация проекта по расчистке 28 км русла реки. На сегодня готова проектная документация, получено заключение экспертизы.

«Планируем продолжить работы в Набережных Челнах по расчистке 4,6 км реки Мелекески.

Первый участок завершен в 2023 году за счет средств федерального бюджета», — добавил Шадриков.

Финансирование расчистки второго участка реки протяженностью 3 км и стоимостью 320 млн рублей предусмотрено за счет средств федерального бюджета на 2025-2026 годы.

Министр экологии и природных ресурсов Татарстана назвал еще один проект — «Свободный ток», который при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова будет продолжен в этом году экологами совместно с Татарстанским отделением Русского географического общества. Уже расчищено 25 километров реки.

Ранее Шадриков рассказывал, сколько денег потратила РТ на сохранение экологии за последние шесть лет.