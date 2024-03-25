Парковку у экстрим-парка «УРАМ» временно закроют с 1 апреля

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В столице Татарстана с 1 апреля окажется закрыта парковка возле экстрим-парка «УРАМ». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Власти города рекомендуют его жителям оставлять личные автомобили на ближайших парковках, которые расположены на улице Подлужная и рядом с парком имени Горького. Кроме того, подземная и надземная парковки действуют в ГТРК «Корстон».

Причиной временного закрытия парковки станут работы по ремонту части моста Миллениум от улицы Вишневского до проспекта Фатиха Амирхана.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что половину моста Миллениум закроют на ремонт начиная с 1 апреля по аналогии с прошлым годом. Предполагается восстановить гидроизоляцию, заменить все слои дорожного покрытия, установить подсветку, частично отремонтировать пролетные строения, опоры и другие элементы.

Открывшаяся в апреле 2023 года парковка насчитывает 157 машино-мест, 15 из них предназначены для маломобильных посетителей. Прошлым летом она была временно закрыта из-за ремонта первой половины моста Миллениум.