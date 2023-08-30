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В Казани запустили движение по мосту «Миллениум» в сторону ул.Вишневского
В Казани открылось движение по мосту «Миллениум» в сторону ул.Вишневского, сообщает мэрия столицы РТ. Эта половина конструкции была полностью перекрыта с июня.
«Первые подарки городу от дорожных рабочих — движение по мосту Миллениум в сторону ул.Вишневского открыто!» – говорится в телеграм-канале исполкома.
Напомним, что мост был открыт в 2007 году, и за это время его покрытие износилось и требовало серьезного ремонта: восстановления гидроизоляции, полной замены всех слоев покрытия и частичной замены пролетных строений, опор и других элементов. Движение от пр.Амирхана в сторону ул.Вишневского было закрыто почти три месяца – с начала июня.
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