Определен подрядчик, который займется ремонтом второй очереди моста Миллениум

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Тендер на второй этап ремонта моста Миллениум в Казани выиграла компания «Волга-Автодор», которая ранее стала победителем аукциона на проведение первого этапа ремонтных работ. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

В борьбе за тендер участвовали две компании, причем вторая фирма, в отличие от ООО «Волга-Автодор», вообще не снизила свое ценовое предложение по сравнению с первоначальной суммой. Стоимость контракта в результате торгов уменьшилась более чем на 123 тыс. рублей, до 633,1 млн рублей.

Таким образом, приведение в порядок второй очереди моста Миллениум (840 метров дороги в направлении от улицы Вишневского в сторону проспекта Фатиха Амирхана) обойдется на 106,9 млн рублей дешевле, чем первой (в направлении от проспекта Фатиха Амирхана в сторону улицы Вишневского), работы над которой оценили в 740 млн.

Завершить второй этап ремонта моста подрядчик должен к 22 ноября следующего, 2024 года. Изначально на работы предполагалось отвести на месяц меньше времени — до 23 октября 2024-го.

Как сообщал ранее «Татар-информ», чтобы привести в порядок вторую очередь моста, исполнителю предстоит обновить дорожную одежду на самом мосту и на подходах к нему, а также асфальтобетонное покрытие, установить автопавильоны, сигнальные столбики и дорожные знаки, нанести разметку, устроить искусственное освещение, переустроить инженерные коммуникации, провести озеленение территории и другие работы.