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Общество 25 марта 2024 09:44

Половину моста «Миллениум» закроют на ремонт с 1 апреля

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Половину моста «Миллениум» закроют на ремонт с 1 апреля
Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

В Казани с 1 апреля перекроют половину моста «Миллениум». Об этом на деловом понедельнике рассказал замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

«Весна — наиболее подходящий с технологической точки зрения период для начала работ на мосту „Миллениум“. В прошлом году мы капитально отремонтировали его половину. С 1 апреля мы закроем вторую его часть, от Вишневского в сторону Амирхана», — отметил докладчик.

Во время ремонта будет организовано двустороннее движение по одной половине моста по аналогии с минувшим годом. В планах — восстановить гидроизоляцию, заменить все слои дорожного покрытия, установить подсветку, частично отремонтировать пролетные строения, опоры и другие элементы.

#ремонт дорог #мост миллениум
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