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Половину моста «Миллениум» закроют на ремонт с 1 апреля
В Казани с 1 апреля перекроют половину моста «Миллениум». Об этом на деловом понедельнике рассказал замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.
«Весна — наиболее подходящий с технологической точки зрения период для начала работ на мосту „Миллениум“. В прошлом году мы капитально отремонтировали его половину. С 1 апреля мы закроем вторую его часть, от Вишневского в сторону Амирхана», — отметил докладчик.
Во время ремонта будет организовано двустороннее движение по одной половине моста по аналогии с минувшим годом. В планах — восстановить гидроизоляцию, заменить все слои дорожного покрытия, установить подсветку, частично отремонтировать пролетные строения, опоры и другие элементы.
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