В Казани побит третий за три дня температурный рекорд
В столице Татарстана 31 января оказался побит третий за три дня температурный рекорд. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Столбики термометров на авиационной метеостанции «Казань-Сокол» поднялись до +2,9 градуса.
Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха для 31 января в Казани был достигнут в 2016 году – тогда температура воздуха в городе достигла +2,6 градуса.
До этого температурные рекорды в столице РТ были побиты 29 и 30 января (23- и 26-летней давности соответственно).
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