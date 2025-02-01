В Казани побит третий за три дня температурный рекорд

Фото: © «Татар-информ»

В столице Татарстана 31 января оказался побит третий за три дня температурный рекорд. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Столбики термометров на авиационной метеостанции «Казань-Сокол» поднялись до +2,9 градуса.

Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха для 31 января в Казани был достигнут в 2016 году – тогда температура воздуха в городе достигла +2,6 градуса.

До этого температурные рекорды в столице РТ были побиты 29 и 30 января (23- и 26-летней давности соответственно).