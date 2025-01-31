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Общество 31 января 2025 13:05

Метеоролог назвал нынешний январь экскурсией на век вперед

Метеоролог назвал нынешний январь экскурсией на век вперед
Фото: © «Татар-информ»

Январь 2025 года можно рассматривать как своеобразную экскурсию в будущее на сто лет вперед — тогда именно такая погода станет нормой для второго месяца зимы. Об этом заявил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, кандидат географических наук Тимур Аухадеев в программе «Точка опоры» на телеканале «ТНВ-Татарстан».

По словам метеоролога, циклоны и антициклоны всегда сменяют друг друга, и даже в разных частях циклона погодные условия отличаются. «Поэтому во время нахождения под влиянием северных потоков, конечно, шубы еще поносим», — охарактеризовал он погоду, которая обязательно еще установится этой зимой.

«Однако в долгосрочной перспективе у нас этот январь на 6 градусов теплее нормы, и у нас есть тренд — на 0,6 градуса за десятилетие теплеет климат. Таким образом, этот январь можно воспринимать как такую экскурсию в январь на сто лет вперед. Таким образом, через сто лет будет такой же январь — шубы не поносим», — не без иронии заметил доцент КФУ.

По данным Гидрометцентра РТ, среднесуточные температуры в Татарстане 29 января превысили норму на 11–14 градусов. В Казани 30 января был побит очередной температурный рекорд.

При этом в наступающем феврале, согласно прогнозу татарстанских синоптиков, средняя месячная температура воздуха на территории республики окажется выше климатической нормы всего на один градус. В Казани норма составляет -9,7 градуса, в целом по региону — -10,7 градуса.

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#аномальное тепло #аномально теплая погода #глобальное потепление
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