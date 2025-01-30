В Казани установлен температурный рекорд для 30 января, но в ряде городов было «жарче»

В Казани 30 января 2025 года температура поднялась до +1,3 градуса. Таких показателей для этого дня не фиксировали с 1999-го, когда столбики термометров показали +1,2 градуса, сообщает Гидрометцентр РТ.

При этом в некоторых городах в тот же день было жарче. Так, в Москве температура поднялась до +8 градусов, сообщил столичный синоптик Михаил Леус.

Также, по данным Леуса, в Питере, воздух прогрелся до +4,8 градуса.

«Обновлены сегодня суточные рекорды тепла и в подмосковных Можайске и Коломне. В Можайске температура составила +4,5° (прежний рекорд 2016 года – +3,7°), а в Коломне – +2,9° (прежнее достижение 2004 года – +2,8°)», - добавил синоптик.

Ранее «Татар-информ» называл города, которые обошли Казань по температурному рекорду 29 января.