В Казани побит температурный рекорд пятилетней давности

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В столице Татарстана 9 марта 2025 года оказался побит температурный рекорд пятилетней давности. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Столбики термометров на метеостанции «Казань» поднялись до +6,2 градуса, а на авиационной метеостанции «Казань-Сокол» – до +6,9 градуса.

Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха для 9 марта в Казани был достигнут в 2020 году – тогда температура воздуха в городе достигла +5,4 градуса.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что температура воздуха в марте на территории Татарстана окажется выше климатической нормы.

Подробнее о том, какой будет погода в республике, читайте в материале «Ждем оттепель и циклоны с Атлантики»: когда в Татарстан придет весна и растает снег.