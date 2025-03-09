Синоптик Вильфанд назвал главную причину резкого потепления в начале марта в России

Для начала марта погода в европейской части России установилась на 3-4 градуса выше нормы. Причина резкого потепления - отсутствие снега, объяснил научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд, чьи слова приводит РИА «Новости».

«Отсутствие снега — это фактор, который способствует тому, что температура высокая», - сказал он.

Вильфанд отметил, что если бы земля сейчас была покрыта снегом, то температура установилась на 3-4 градуса ниже, чем сейчас, даже при небольшом снежном покрове высотой 5-10 см.

«И солнце бы не помогло, потому что оно отражалось бы от снега», - отметил синоптик, подчеркнув, что, когда нет снега, любой прогрев почвы быстро отражается на температуре.