В Татарстане продолжится потепление, перепад температур составит до 14 градусов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 13 марта, в Татарстане сохранится аномально теплая погода, при этом разница между дневными и ночными температурами составит до 14 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Юго-западный ветер еще немного ослабнет – до 5–10 м/с. На дорогах региона местами образуется сильная гололедица.

После ночных -1, -6 градусов днем по Татарстану воздух прогреется до +3, +8 градусов (в Казани – до +5, +7 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что вплоть до начала следующей недели средние температуры на территории республики превысят норму на 4-5 градусов.