news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 13 марта 2026 06:00

В Татарстане продолжится потепление, перепад температур составит до 14 градусов

Читайте нас в
Телеграм
В Татарстане продолжится потепление, перепад температур составит до 14 градусов
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 13 марта, в Татарстане сохранится аномально теплая погода, при этом разница между дневными и ночными температурами составит до 14 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Юго-западный ветер еще немного ослабнет – до 5–10 м/с. На дорогах региона местами образуется сильная гололедица.

После ночных -1, -6 градусов днем по Татарстану воздух прогреется до +3, +8 градусов (в Казани – до +5, +7 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что вплоть до начала следующей недели средние температуры на территории республики превысят норму на 4-5 градусов.

читайте также
Вплоть до начала следующей недели средние температуры в РТ превысят норму на 4-5 градусов
Вплоть до начала следующей недели средние температуры в РТ превысят норму на 4-5 градусов
#прогноз погоды #прогноз погоды в татарстане #гидрометцентр рт #аномально теплая погода
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Убейте гниду»: Соловьев призвал ударить «Орешником» по Киеву и уничтожить Зеленского

«Убейте гниду»: Соловьев призвал ударить «Орешником» по Киеву и уничтожить Зеленского

12 марта 2026
В Татарстане создадут программу по воспитательной работе с несовершеннолетними

В Татарстане создадут программу по воспитательной работе с несовершеннолетними

12 марта 2026
Новости партнеров