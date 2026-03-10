В Казани побит температурный рекорд, державшийся 118 лет

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 10 марта, в столице Татарстана обновлен температурный рекорд 118-летней давности. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Столбики термометров на авиационной метеостанции «Казань-Сокол» опустились до -30,5 градуса.

Предыдущий абсолютный минимум температуры воздуха для 10 марта в столице РТ был зафиксирован на метеостанции «Казань-Университет» в 1908 году: тогда она достигла -27,3 градуса.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что метеорологи Татарстана предупредили о 34-градусных морозах перед грядущим потеплением. В МЧС в связи с этим напомнили о мерах безопасности.