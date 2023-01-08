В Казани ожидается до 33 градусов мороза и гололедица

В Казани и по всему Татарстану завтра, 9 января, сохранится аномально морозная погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность. Осадки маловероятны. Будет дуть слабый северо-западный ветер. На дорогах вновь образуется гололедица, отмечают синоптики.

Ночью и утром температура воздуха по региону составит от -31 до -36 градусов, местами на востоке — до 41 градуса мороза (в столице РТ — от -31 до -33 градусов). Днем столбики термометров не поднимутся выше -25, -30 градусов (в Казани не прогнозируется температур выше -27, -29).

На момент написания материала температурный фон в Татарстане продолжает снижаться. Холоднее всего сейчас в Муслюмове (33,3 градуса мороза к 20.30 по Москве).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике метеорологи объявили новое штормовое предупреждение из-за аномальных морозов. В столице РТ закрываются катки, в Менделеевском районе — официально отменяют уроки в школах.