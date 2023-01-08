В Татарстане объявили новое штормовое предупреждение, ожидается до 41 градуса мороза

На фоне сильных морозов в Татарстане объявили новое штормовое предупреждение. Ночью и утром 9 и 10 января на территории республики ожидается сильный мороз с температурами воздуха 31-36 градусов ниже нуля, местами – до 41 градуса мороза, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ. Днем в эти дни температура воздуха составит 25-30 градусов ниже нуля.

Такая погода в Татарстане, как и в значительной части Европейской территории России, обусловлена влиянием ультраполярного вторжения воздушных масс, в результате которого очень холодные воздушные массы из арктических регионов проникают на территорию республики.

«В связи с этим, в республике установилась очень холодная погода», – поясняет Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Напомним, сегодня в Татарстане прогнозируется до 35 градусов мороза и небольшой снег. В школах республики после завершения новогодних каникул при сохранении такой погоды отменят занятия.