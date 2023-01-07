В Татарстане ожидается до 35 градусов мороза и небольшой снег

Завтра, 8 января, на территории Татарстана сохранится установившаяся ранее аномально морозная и преимущественно сухая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Ночью осадки маловероятны, утром и днем местами пройдет небольшой снег. Прогнозируется северо-западный ветер силой от 4 до 9 м/с. На дорогах образуется гололедица, отмечают синоптики.

В ночные и утренние часы температура воздуха по региону составит от -26 до -31 градуса, при прояснениях — до 35 градусов мороза (в Казани — от -26 до -28 градусов, в низких местах — до -31). В светлое время суток столбики термометров не поднимутся выше -21, -26 градусов (в столице РТ — выше -22, -24).

На момент написания материала температурный фон в Татарстане продолжает снижаться. Холоднее всего сейчас в Муслюмове (32,4 градуса мороза к 20.10 по Москве).

Согласно предварительному прогнозу метеорологов, вплоть до 11 января температуры воздуха в республике останутся на 9–18 градусов ниже нормы.