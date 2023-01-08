В Менделеевском районе РТ официально отменили уроки из-за морозов

Руководство Менделеевского муниципального района Татарстана приняло решение в понедельник, 9 января, отменить занятия для учеников 1–11-х классов во всех городских и сельских школах из-за низкой температуры воздуха.

«Также принято решение одновременно приостановить перевозку детей школьными автобусами и выезды детей за пределы муниципального образования», — сообщил глава района Радмир Беляев в своем Telegram-канале.

В администрации района «Татар-информу» уточнили, что решение о том, необходимо ли отменять учебный процесс и приостанавливать перевозку детей 10 января, будет принято в понедельник.

Ранее из-за аномальных морозов в нескольких городах и районах Татарстана отменили мероприятия на открытом воздухе.

Гидрометцентр РТ объявил новое штормовое предупреждение, в республике ожидается до 41 градуса мороза, о чем сообщал «Татар-информ».