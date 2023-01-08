Из-за морозов в Казани закрываются катки

9 января в Казани не будут работать катки – в парке «Черное озеро», а также в сквере 100-летия образования строительной отрасли РТ. Это связано с погодными условиями, пояснили в пресс-службе Дирекции парков и скверов города.

«Надеемся на ваше понимание», – добавили в дирекции.

Напомним, сегодня Гидрометцентр РТ объявил в Татарстане новое штормовое предупреждение, отметив, что местами температура воздуха опустится до 42 градусов ниже нуля.

Вчера также стало известно, что все праздничные мероприятия в парках и скверах столицы Татарстана отменили из-за сильных морозов, позже такое же решение приняли власти Набережных Челнов и Альметьевска. В Минобрнауки РТ ранее заявили, что при сохранении такой погоды после новогодних каникул, в школах республики отменят уроки.