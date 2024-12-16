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В Казани отреставрируют церковь Николы Тульского
В столице Татарстана активно ведутся работы по реставрации объекта культурного наследия — церкви Николы Тульского, которая являются частью комплекса Казанского Богородицкого монастыря. Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.
Лицензированная подрядная организация проводит противоаварийные работы, связанные с демонтажем поздних перестроек. Их первый этап предполагает ремонт трещин в несущих стенах методом инъецирования, гидроизоляцию наружных и внутренних стен подвала, усиление фундамента, а также восстановление разрушенных участков кирпичной кладки.
Председателя Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин констатировал, что впереди длинный путь по восстановлению святыни. В советское время храм был перестроен, он лишился купола и восьмиколонного портика с фронтоном. В здании были размещены цеха табачной фабрики.
«Важно сейчас на объекте решить вопросы с утраченными конструктивными элементами, и в первую очередь — вернуть исторический внешний облик. И только после этого уже будем работать над внутренним пространством религиозного объекта», — подчеркнул руководитель ведомства.
Считается, что церковь в честь Тульского образа святителя Николая была одним из первых храмов, возведенных в Казани после 1552 года. Именно к приходу Николо-Тульской церкви относился двор стрельца Данилы Онучина, на пепелище которого его дочерью Матроной был обретен чудотворный образ — Казанская икона Божией Матери.
В 1686 году на месте старой Николо-Тульской церкви построили новую. В 1742-м деревянный храм сгорел. Возведенную на его месте церковь в 1803-м включили в состав Казанско-Богородицкого монастыря, а затем снесли. Нынешний храм с четырьмя приделами был построен в 1810–1816 годах по проекту архитектора Якова Шелковникова. Он стал теплым зимним собором обители, именно там в холодное время года хранилась Казанская икона Богоматери. Внешний облик храма, выдержанный в духе классицизма, гармонично сочетался с главным собором монастыря.
В Комитете РТ по охране ОКН также отметили, что по историческим данным убранство интерьеров церкви Николы Тульского немногим уступало главному собору обители. Оно включало, в частности, трехъярусный иконостас с колоннами и позолотой и знаменитые иконы ХVI века в дорогих ризах.
О воссоздании Николо-Тульского храма в Казанской епархии задумались еще в 2019 году. Сейчас именно он признан приоритетным объектом в рамках работ, ведущихся в монастыре. Третий этаж здания будет демонтирован до исторического уровня, который сохранил прочность.
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