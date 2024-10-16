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Минниханов осмотрел четыре известных культовых объекта Казани
Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетил ряд культовых объектов в Казани, на которых ведутся либо завершились ремонтно-реставрационные работы. Его сопровождали мэр Казани Ильсур Метшин, помощник Раиса республики Олеся Балтусова, председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, сообщили в пресс-службе руководителя РТ.
Первым Рустам Минниханов осмотрел Казанский Богородицкий монастырь. С марта 2024 года на объекте ведутся подготовительные работы и проектирование. Специалисты изучили состояние конструкций и фундаментов, проведен демонтаж поздних конструкций, выполнены архивные исследования, разработка и утверждение предметов охраны, а также первоочередных противоаварийных мероприятий.
По инициативе Казанской епархии приоритетным объектом комплекса признали церковь Николы Тульского. Согласно проекту, третий этаж здания будет демонтирован до исторического уровня, который сохранил прочность. Также специалисты готовятся к вскрытию подвальных помещений под настоятельским комплексом. Как отметил в своем телеграм-канале Раис Татарстана: «Вскоре обновим весь комплекс монастыря».
Далее руководитель Татарстана оценил, как проводится восстановление Храма-памятника в честь Нерукотворного Образа Спасителя на Казанке. Культовое сооружение соединено с берегом с помощью насыпного мостового перехода. На объекте культурного наследия 1823 года проводятся реставрационные работы, которые планируется завершить в 2026 году. Будет проведено комплексное благоустройство, создана необходимая инфраструктура, в том числе пешеходные пути, санитарные узлы и причал для речных трамвайчиков.
По поручению Раиса РТ, в рамках Стратегии развития Казанки, проект благоустройства территории будет курировать Институт развития городов Татарстана. Разработка проекта ведется при участии Казанской Епархии, а также с привлечением историков и культурологов.
«К работе с этим пространством мы подходим очень деликатно. Ключевая архитектурная доминанта территории — это сам храм. Он всегда притягивал людей: паломников, жителей Казани, туристов, которые интересуются необычным памятником. Наша задача — бережно обустроить территорию вокруг, сохранив культурный код места, и сделать так, чтобы подход к храму-памятнику стал максимально комфортным для людей в любое время года», — рассказала «Татар-информу» директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина.
Следующей Рустам Минниханов посетил мечеть «Иске Таш». Здание 1802 года являлось общественным центром Ново-Татарской слободы, в советские годы было закрыто и переоборудовано под школу, а затем под склад. В 1990 году объект был возвращен верующим. С 2023 по август 2024 года в мечети велась реставрация, федеральное финансирование было выделено по проекту «Историческая память». Сегодня Рустам Минниханов ознакомился с концепцией дальнейшего развития прилегающей территории.
Осмотр завершился визитом в мечеть «Аль-Марджани». Объект — один из первых каменных мечетей Казани — полностью отреставрирован. Работы провели в два этапа. Были усилены конструкции, устранены трещины на сводах и фасадах, усилен минарет, отремонтирована кровля, проведена замена инженерных систем. Затем реставраторы вернули зданию исторический облик в барочном стиле, провели восстановление окон, декора и металлических декоративных элементов.
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