Минниханов осмотрел четыре известных культовых объекта Казани

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетил ряд культовых объектов в Казани, на которых ведутся либо завершились ремонтно-реставрационные работы. Его сопровождали мэр Казани Ильсур Метшин, помощник Раиса республики Олеся Балтусова, председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, сообщили в пресс-службе руководителя РТ.

Первым Рустам Минниханов осмотрел Казанский Богородицкий монастырь. С марта 2024 года на объекте ведутся подготовительные работы и проектирование. Специалисты изучили состояние конструкций и фундаментов, проведен демонтаж поздних конструкций, выполнены архивные исследования, разработка и утверждение предметов охраны, а также первоочередных противоаварийных мероприятий.

Фото: t.me/tatmitropolia

По инициативе Казанской епархии приоритетным объектом комплекса признали церковь Николы Тульского. Согласно проекту, третий этаж здания будет демонтирован до исторического уровня, который сохранил прочность. Также специалисты готовятся к вскрытию подвальных помещений под настоятельским комплексом. Как отметил в своем телеграм-канале Раис Татарстана: «Вскоре обновим весь комплекс монастыря».

Фото: t.me/tatmitropolia

Далее руководитель Татарстана оценил, как проводится восстановление Храма-памятника в честь Нерукотворного Образа Спасителя на Казанке. Культовое сооружение соединено с берегом с помощью насыпного мостового перехода. На объекте культурного наследия 1823 года проводятся реставрационные работы, которые планируется завершить в 2026 году. Будет проведено комплексное благоустройство, создана необходимая инфраструктура, в том числе пешеходные пути, санитарные узлы и причал для речных трамвайчиков.

По поручению Раиса РТ, в рамках Стратегии развития Казанки, проект благоустройства территории будет курировать Институт развития городов Татарстана. Разработка проекта ведется при участии Казанской Епархии, а также с привлечением историков и культурологов.

«К работе с этим пространством мы подходим очень деликатно. Ключевая архитектурная доминанта территории — это сам храм. Он всегда притягивал людей: паломников, жителей Казани, туристов, которые интересуются необычным памятником. Наша задача — бережно обустроить территорию вокруг, сохранив культурный код места, и сделать так, чтобы подход к храму-памятнику стал максимально комфортным для людей в любое время года», — рассказала «Татар-информу» директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Следующей Рустам Минниханов посетил мечеть «Иске Таш». Здание 1802 года являлось общественным центром Ново-Татарской слободы, в советские годы было закрыто и переоборудовано под школу, а затем под склад. В 1990 году объект был возвращен верующим. С 2023 по август 2024 года в мечети велась реставрация, федеральное финансирование было выделено по проекту «Историческая память». Сегодня Рустам Минниханов ознакомился с концепцией дальнейшего развития прилегающей территории.

Осмотр завершился визитом в мечеть «Аль-Марджани». Объект — один из первых каменных мечетей Казани — полностью отреставрирован. Работы провели в два этапа. Были усилены конструкции, устранены трещины на сводах и фасадах, усилен минарет, отремонтирована кровля, проведена замена инженерных систем. Затем реставраторы вернули зданию исторический облик в барочном стиле, провели восстановление окон, декора и металлических декоративных элементов.