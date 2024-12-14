10% памятников архитектуры и истории в Татарстане нуждаются в реставрации

В этом году Татарстан вложил в реставрацию объектов культурного и исторического наследия свыше 3,5 млрд рублей. Также на их обновление было выделено более 700 млн рублей средств благотворителей и финансирование инвесторов, объем которого еще уточняется. Несмотря на рекордные объемы средств, остается еще порядка 10% памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, заявил «Интерфаксу» председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Он подчеркнул, что не все объекты возможно отреставрировать за счет государственных средств. К примеру, речь идет о тех зданиях, что находятся в частной собственности. Не все правообладатели, подчеркнул Гущин, заинтересованы в сохранении культурного наследия, к тому же стоимость реставрации подобных объектов высока.

«Сегодня это порядка 200 тыс. рублей за квадратный метр — в два раза дороже, чем обычный капремонт», — объяснил глава комитета.