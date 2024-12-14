Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
10% памятников архитектуры и истории в Татарстане нуждаются в реставрации
В этом году Татарстан вложил в реставрацию объектов культурного и исторического наследия свыше 3,5 млрд рублей. Также на их обновление было выделено более 700 млн рублей средств благотворителей и финансирование инвесторов, объем которого еще уточняется. Несмотря на рекордные объемы средств, остается еще порядка 10% памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, заявил «Интерфаксу» председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.
Он подчеркнул, что не все объекты возможно отреставрировать за счет государственных средств. К примеру, речь идет о тех зданиях, что находятся в частной собственности. Не все правообладатели, подчеркнул Гущин, заинтересованы в сохранении культурного наследия, к тому же стоимость реставрации подобных объектов высока.
«Сегодня это порядка 200 тыс. рублей за квадратный метр — в два раза дороже, чем обычный капремонт», — объяснил глава комитета.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»