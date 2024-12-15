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В Татарстане реставрируют 136-летнюю деревянную церковь — фото
В Заинском районе, в селе Верхний Багряж, восстанавливают старинный памятник деревянного зодчества — церковь Живоначальной Троицы. Как ведутся работы, показал в своем телеграм-канале Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.
В ходе реставрации специалисты отреставрируют сруб, фасад, интерьеры культового сооружения, построенного 136 лет назад. Также к зданию подведут инженерные коммуникации.
Работы ведутся в рамках федерального проекта «Сохраним вместе».
Как ранее сообщал «Татар-информ», реставрацию памятника архитектуры планируют завершить к Троице в 2025 году.
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