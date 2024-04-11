Комплекс Богородицкого монастыря в Казани хотят восстановить в исторических границах

Восстановить комплекс Богородицкого мужского монастыря в Казани хотят в исторических объемах и границах, насколько это будет сейчас возможно. Об этом заявил руководитель информационного отдела Казанской епархии иерей Димитрий Аликин, чьи слова приводит РБК Татарстан.

По плану на территории воссоздадут исторические объекты – храм в честь Тульского образа святителя Николая (церковь Николы Тульского), настоятельский корпус, здание сестринского корпуса и здание церковно-приходской школы.

Аликин отметил, что данный монастырь притягивает очень много туристов. Все они хотят увидеть Казанскую икону Божией Матери. Он также выразил надежду на то, что после восстановления зданий на территории смогут открыть духовно-образовательный центр. При этом строить новые объекты на территории монастыря не будут, уточнил спикер.

Напомним, Казанский Богородицкий монастырь построили на месте обретения в XVI веке иконы Божией Матери. Однако после революции 1917-го здание закрылось. В 1930-е годы собор взорвали, а в комплексе монастыря организовали фабрику по производству табака.

Восстановить собор приказал Раис Татарстана Рустам Минниханов в 2015-м. Строили храм на пожертвования с 2016-го до 2021 года. Весной прошлого года руководителю республики показали проекты воссоздания зданий в комплексе Казанского Богородицкого монастыря. Он поручил подготовить всю необходимую документацию.