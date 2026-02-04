В Казани отправили на доработку акт экспертизы по дому Гуревича

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

Комитет Татарстана по охране ОКН не согласился с заключением эксперта Александра Мартынова, который рекомендовал не включать в реестр памятников выявленный объект культурного наследия – дом Гуревича (Казань, ул. Астрономическая, 6), и направил соответствующий акт историко-культурной экспертизы на доработку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Эксперт пришел к выводу, что возведенное в 1881 году здание не обладает достаточной историко-культурной ценностью для присвоения статуса памятника. Но специалисты комитета пришли к иному выводу.

«Несмотря на утрату подлинных интерьеров и изменения планировки в более поздние периоды, объект сохраняет значительную архитектурно-художественную ценность. Она выражена в оригинальной объемно-пространственной композиции здания, фасадных решениях и характере декоративного убранства, что является основанием для продолжения работы по его государственной охране», – подчеркнул глава ведомства Иван Гущин.

Таким образом, комитет «продолжает последовательную работу по сохранению архитектурного наследия Казани, основываясь на профессиональной оценке, а не на формальном подходе отдельных экспертов», заявили в пресс-службе. Эксперту Мартынову теперь предстоит доработать заключение с учетом доводов государственного органа.

Дом коллежского регистратора Дмитрия Гуревича был построен в 1881 году по проекту известного зодчего, архитектора строительного отделения Казанского губернского правления Петра Романова. Он находится в историческом центре столицы Татарстана, на перекрестке улиц Островского и Астрономической.

Дополнительную историческую ценность зданию придает его связь с известным купцом и меценатом Яковом Шамовым, главой федосеевской старообрядческой общины Казани. Он приобрел это домовладение в 1892 году и открыл там хлебную лавку.

Именно эксперт Мартынов ранее предлагал не включать в реестр объектов культурного наследия дом, в котором родился революционный деятель Мулланур Вахитов. Его экспертиза по дому Гуревича также вызвала возмущенную реакцию градозащитников.