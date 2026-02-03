Суд отложил решение о статусе исторического парка усадьбы Нарышкиных-Паулуччи

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде объявил перерыв в заседании по делу о судьбе парка усадьбы Нарышкиных-Паулуччи, расположенного в селе Ключищи Верхнеуслонского района Татарстана, потребовав личного участия аттестованного эксперта Владимира Авдеева, написавшего заключение о незаконности присвоения парку статуса объекта культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

В заседании суда принял участие председатель комитета Иван Гущин, отметили в ведомстве.

Как ранее сообщал «Татар-информ», собственник участка Роман Гущин добивается отмены присвоенного парку статуса ОКН. Для проведения судебной экспертизы он предложил эксперта Владимира Авдеева. Суд удовлетворил его ходатайство, и Авдеев в своем заключении объявил некорректной государственную историко-культурную экспертизу, на основании которой объект был включен в реестр памятников.

Комитет РТ по охране ОКН в свою очередь настаивает, что Авдеев допустил процессуальные и юридические ошибки, делающие невозможным рассмотрение его экспертизы судом в качестве доказательства.

Владимир Авдеев – аттестованный Министерством культуры РФ эксперт, он является членом Новосибирского отделения ВООПИиК. Теперь суд привлек специалиста к личному участию в судебном заседании. Ему предстоит ответить на вопросы, направленные Комитетом РТ по охране объектов культурного наследия.

В татарстанском ведомстве обратили внимание на недавний вердикт Верховного суда РФ по похожему делу о сохранении исторических объектов.

ВС РФ указал, что сохранение историко-культурной среды – приоритетная задача государства, а частные планы застройки или иного использования земли не отменяют исторической ценности объекта и не являются основанием для снятия с него государственной охраны. Соответственно, законным путем для собственника является не отмена охранного статуса, а работа в установленных правовых рамках.