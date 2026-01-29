В Казани выставили на продажу изъятый у Бекмамбетова дом Багаутдиновой-Апанаевой

Фото: torgi.gov.ru

В столице Татарстана выставили на торги выставили Дом Багаутдиновой-Апанаевой, ранее по решению суда изъятый у кинематографиста Тимура Бекмамбетова – мужа бывшего помощника руководителя Татарстана Наталии Фишман-Бекмамбетовой. Лот размещен на портале ГИС «Торги».

Начальная стоимость объекта культурного наследия регионального значения «Дом Б-Ф. Я. Багаутдиновой (Марджани) – Б-Х. Ш. Апанаевой» превышает 9,3 млн рублей.

Расположенное по адресу: ул. Шигабутдина Марджани, 44, здание общей площадью 204,2 кв. метра включает одну жилую однокомнатную квартиру и четыре нежилых помещения.

Дом был изъят заочным решением Вахитовского районного суда Казани 21 июля 2025 года, который удовлетворил иск прокурора Московского района города. Такой вердикт суд вынес из-за бесхозяйственного содержания памятника.

До этого сотрудники Комитета РТ по охране объектов культурного наследия в ходе проверки установили, что здание не используется и находится в законсервированном состоянии, выданное правообладателю задание не выполнено, ремонтно-реставрационные работы не проводятся.

Дом был построен в 1873 году по проекту известного зодчего, архитектора строительного отделения Казанского губернского правления Петра Романова для Биби-Фатимы Багаутдиновой – жены знаменитого татарского просветителя, историка и богослова, указного муллы Первой соборной мечети Казани Шигабутдина Марджани.

В 1890-м, через год после смерти просветителя, здание перешло его младшей дочери – Биби-Хавве Апанаевой, жене другого влиятельного религиозного деятеля и публициста – муллы мечети Сенного базара Габдуллы Апанаева. В 1919 году он был расстрелян по обвинению в контрреволюционной деятельности (жена пережила его на 26 лет).

Обращенное главным фасадом к озеру Кабан двухэтажное здание (деревянное на кирпичном полуподвале) выдержано в стиле эклектики с использованием элементов народного зодчества. К основному объему примыкает пристрой со входом. Фасад основного объема с четырьмя оконными осями увенчан фронтоном, оформленным в духе традиционной татарской архитектуры: трехстворчатое окно украшено резьбой и трехчастным завершением в виде скатов. Строение крыто двускатной железной крышей.

Первый этаж не оштукатурен, небольшие окна имеют лучковые перемычки и простые обрамления. Верхние окна более вытянуты, они обрамлены профилированными наличниками. Фасад на уровне второго этажа фланкирован широкими филенчатыми пилястрами. Декор пристроя (пилястры, наличник окна на втором этаже) повторяет декор основного объема. Дом и пристрой объединены широким фризом, который украшен меандром.

В 2000 году здание было признано объектом культурного наследия регионального значения. В 2017 году в доме произошел пожар, позднее его приобрел Тимур Бикмамбетов. Кинематографист и его супруга, Наталия Фишман-Бикмамбетова, уехали из России после начала специальной военной операции в феврале 2022 года.