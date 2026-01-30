Дом, где родился Мулланур Вахитов, включили в реестр объектов культурного наследия

Здание, в котором родился революционный деятель Мулланур Вахитов, включили в реестр объектов культурного наследия.

Эксперт Александр Мартынов признал это решение обоснованным и указал, что дом представляет историко-культурную ценность, несмотря на утрату подлинных интерьеров и первоначальной планировки.

Дом был построен во второй половине XIX века и принадлежал домовладельцу Филимонову. Он сохранил основные композиционные и стилистические особенности застройки того периода – габариты, этажность и пропорции, характерные для жилых зданий середины XIX века.

В акте экспертизы отмечается, что объект обладает историко-архитектурной, художественной и научной ценностью, а также относится к памятникам градостроительства и архитектуры.

Ранее экспертиза рекомендовала исключить дом из реестра объектов культурного наследия. Однако после обращений жителей Казани документ был возвращен на доработку, по итогам которой здание сохранило охранный статус.