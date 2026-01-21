Не ценная личность? Как эксперт «отменил» Мулланура Вахитова и вызвал резонанс в Казани

Экспертиза здания в центре Казани, где родился Мулланур Вахитов, привела в недоумение ведомство Ивана Гущина, занимающееся сохранением исторического наследия. Специалист из Иваново пришел к выводу: дом, как и сама личность, не являются ценными. Почему это не так и что Гущин намерен делать – в материале «Татар-информа».





Фото: © Vyacheslav Kirillin, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

Почему оценку проводил эксперт из Иваново

Поводом для резонанса стали результаты государственной историко-культурной экспертизы объекта культурного наследия «Дом Филимонова, где 10 (22) августа 1885 г. родился М. М. Вахитов», середина XIX в., по адресу: г. Казань, ул. Петербургская/Суконная, 70/8.

Проводил ее эксперт Мартынов Александр Федорович – индивидуальный предприниматель, член Совета по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации при губернаторе Ивановской области.

Исследование заказал Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

«В силу действующего законодательства государственная историко-культурная экспертиза проводится в отношении всех выявленных объектов культурного наследия в целях обоснования целесообразности (нецелесообразности) включения таких объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации», – пояснили «Татар-информу» в комитете.

Для этого по итогам торгов в ноябре 2025 года был заключен контракт. Результаты появились на сайте ведомства несколько дней назад.

В акте подчеркивается, что «революционер М. Вахитов не является уникальной и исторически ценной личностью, а его революционная деятельность не требует мемориализации» Фото: © «Татар-информ»

«В реестр не включать. Революционер М. Вахитов не является уникальной личностью»

Вывод эксперта оказался таким:

«Включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Дом Филимонова, где 10 (22) августа 1885 г. родился М. М. Вахитов», сер. XIX в. (Республика Татарстан, Казань, ул. Петербургская/Суконная, д. 70/8) является необоснованным».

То есть он выдал отрицательное заключение.

Обоснование базируется на следующем:

данный объект не обладает историко-культурной ценностью и особенностями (предметом охраны), являющимися необходимым основанием для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,

утратил подлинную материальную и духовную основу, историко-градостроительную среду, соответствующую периоду его создания, и не соответствует критериям объекта культурного наследия, установленным Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В акте подчеркивается, что «революционер М. Вахитов не является уникальной и исторически ценной личностью, а его революционная деятельность не требует мемориализации».

Мартынов считает, что объект экспертизы представляет собой исторически ценный градоформирующий объект, «т.е. здание, формирующее историческую застройку г. Казани и, в частности, фрагменты улиц Суконная и Петербургская, обладающий историческим масштабом, объемом, структурой, стилем и декоративными элементами».



«Отнесение объекта экспертизы к ИЦГФО вполне достаточно для обеспечения его сохранности», – полагает эксперт.

Мартынов считает, что дом утратил подлинную материальную и духовную основу, историко-градостроительную среду и не соответствует критериям объекта культурного наследия Фото: okn.tatarstan.ru

«Довод эксперта вызывает недоумение»

Выводы эксперта обескуражили местных экспертов.

«Довод эксперта о том, что «революционер М. Вахитов не является уникальной и исторически ценной личностью, а его революционная деятельность не требует мемориализации» вызывает в Комитете недоумение. Мулланур Муллазянович Вахитов (1885–1918) – одна из самых значимых и символичных фигур в истории Татарстана и всего татарского народа XX века. Его роль многогранна. Его можно охарактеризовать как идеолога национального самоопределения в союзе с советской властью и одного из основателей Татарской советской государственности», – прокомментировали «Татар-информу» в Комитете ОКН.

Там также напомнили, что в Казани располагается два объекта культурного наследия регионального значения, связанных с Муллануром Вахитовым:

«Дом, где был создан Мусульманский социалистический комитет и работал Мулланур Вахитов», конец XIX в., 1917–1918 гг., по адресу: ул. Московская, д. 37

«Дом, в котором жил с 1917 по 1918 г. известный татарский революционер Мулланур Вахитов», по адресу: ул. Московская, 60.

Эти объекты были поставлены на государственную охрану постановлением Совета Министров Татарской АССР от 30.10.1959 № 591 «О мероприятиях по улучшению состояния, охраны, реставрации и популяризации памятников культуры, находящихся на территории Татарской АССР».

«Сохраняя память о таких фигурах, как Мулланур Вахитов, мы сохраняем историческую правду и преемственность поколений Республики Татарстан», – подчеркивается в комментарии.

Там также напомнили, что эксперт при проведении государственной историко-культурной экспертизы «несет определенные виды юридической ответственности».

Марк Шишкин: «Любой эксперт, разбирающийся в вопросе, скажет, что личность Вахитова очень важна для глобального процесса усвоения социалистических идей мусульманскими народами» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В экспертном сообществе не место невежеству»

Команда казанского Дома-музея В. И. Ленина, который в прошлом году возглавил известный казанский краевед Марк Шишкин, тоже выразила свое возмущение:

«Особенно неприемлема формулировка «экспертизы», что Вахитов «не является уникальной и исторически ценной личностью». Любой эксперт, разбирающийся в вопросе, скажет, что личность Вахитова очень важна для глобального процесса усвоения социалистических идей мусульманскими народами, который охватил не только Россию, но и многие страны Азии и Африки. Столь же важна его фигура для рассказа об идейных поисках татарской интеллигенции начала ХХ века.

В экспертном сообществе — не место невежеству, особенно если от экспертизы зависят вопросы исторической памяти и городской среды. Это касается каждого».

Руслан Бикуев, автор канала «Историческая Казань», отметил, что вывод экспертизы вызывает серьезные вопросы.

«В 2020 году мы отмечали 100-летие ТАССР, и Мулланур Вахитов по праву считается одним из отцов-основателей современного Татарстана. Он стоял на платформе национального самоопределения, которую поддерживал В. И. Ленин, в отличие от И. В. Сталина», – подчеркнул Бикуев.

Он также обратил внимание на местоположение дома. «Сам дом находится в самом центре Вахитовского района, который получил название в честь Мулланура Вахитова. В Казани его имя носят площадь, улица, район и железнодорожная станция», – напомнил Руслан Бикуев.

По мнению краеведа, вопросы национального самоопределения особенно важны в многонациональном государстве.

«Они помогают сохранять культуру разных народов, укрепляя при этом единство через разнообразие. Это путь к сохранению уникального наследия, развитию идентичности, взаимопонимания и профилактике конфликтов», – отметил он.

Бикуев добавил, что многообразие культур обогащает духовную и интеллектуальную среду страны и создает прочную основу для гармоничного развития. «Яркий пример этого – современная Республика Татарстан как субъект России», – заключил автор.

Иван Гущин заявил, что экспертиза по дому Филимонова не может рассматриваться как окончательное основание для принятия решений Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Речь идет именно о некачественной экспертизе»

В Комитете РТ по охране ОКН подчеркнули, что сейчас акт, как полагается по закону, размещен на сайте для общественного обсуждения. Оно продлится до 26 января 2026 года. До этого времени любой желающий может направить свои замечания и предложения.

В беседе с «Татар-информом» председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин заявил, что экспертиза по дому Филимонова была проведена некачественно и не может рассматриваться как окончательное основание для принятия решений.

По его словам, процедура общественного обсуждения продолжается, поэтому ведомство изначально воздерживалось от публичных оценок документа. Однако предварительное изучение экспертного заключения уже позволило сделать вывод о его слабой проработке.

«Учитывая, что пока еще идет общественное обсуждение, мы считаем, что поступила некачественная экспертиза. Она будет направлена на доработку», – подчеркнул Гущин.

Глава Комитета отметил, что подобные ситуации с данным экспертом возникают не впервые. При этом он подчеркнул, что речь идет не о персональных оценках, а о качестве выполненной работы.

«Слово «некомпетентная», наверное, неправильно. Речь идет именно о некачественной экспертизе», – пояснил собеседник агентства.

Фото: okn.tatarstan.ru

«Видим явно голословные заявления»

Иван Гущин подчеркнул, что Комитет внимательно сопровождает каждую государственную историко-культурную экспертизу. По его словам, специалисты ведомства детально анализируют материалы.

«Мы держим ситуацию на пульсе по каждой экспертизе, погружаемся полностью и в любом случае принимается взвешенное решение в интересах истории города и в целом республики», – отметил он.

Председатель Комитета также обратил внимание на то, что вся процедура проводится строго в рамках действующего законодательства. Экспертиза выполняется по контракту, заключенному в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ.

«Когда к нам поступает экспертиза, мы в силу закона должны соблюдать все регламентные процедуры и сроки. Мы находимся в правовой плоскости, идет исполнение контракта», – пояснил Гущин.

Он добавил, что в отношении данного эксперта ранее уже направлялись обращения, в том числе в УФАС, с просьбой рассмотреть вопрос о признании его недобросовестным исполнителем. Однако даже при наличии таких обращений Комитет продолжает действовать исключительно в рамках правового поля.

«Вопрос о расторжении договора не стоит, но в любом случае мы будем добиваться качественной экспертизы, потому что видим явно голословные заявления», – резюмировал председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.