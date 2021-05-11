В Казани отменили режим КТО, введенный после стрельбы в школе

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УФСБ по РТ, в Казани отменили режим контртеррористической операции, который был введен после стрельбы в школе №175.

Отмена режима КТО связана с тем, что стражи порядка ликвидировали угрозу жизни и здоровья жителям города, а всем пострадавшим была оказана медпомощь.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о стрельбе в казанской школе №175 сегодня утром. В результате погибли 9 человек, семеро из которых дети. Еще 21 человек госпитализирован. На место трагедии подъехал Президент РТ Рустам Минниханов. 12 мая во всех школах отменили занятия, этот день в республике объявлен днем траура.

Президент Татарстана сообщил о последних сведениях по поводу произошедшей трагедии.