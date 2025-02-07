В Казани открылась выставка арабской каллиграфии, посвященная символу Татарстана

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В казанском музее Баки Урманче состоялось торжественное открытие новой выставки классической арабской каллиграфии «Миллиард.Татар», приуроченное ко Дню государственного герба Татарстана.

Экспозиция включает восемь работ известного казанского хаттата (каллиграфа), основателя Центра арабской каллиграфии при РИИ и «Татарина года» по версии издания «Миллиард.Татар» Рамиля Насыбуллова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В основу шамаилей лег образ символа Республики Татарстан – барса. По словам самого каллиграфа, этот символ близок всем восточным народам, он олицетворяет силу и мужество, а раньше использовался еще и при изготовлении ханской пайцзы.

После открытия состоялась лекция доктора исторических наук Искандера Измайлова, который рассказал слушателям об истории государственной символики Республики Татарстан и символа барса:

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Государственная символика и символы Татарстана играют важнейшую объединительную и символическую роль, представляя республику наиболее кратким и выразительным образом. Эта выставка показывает, что образ нашего белого барса можно насытить разным содержанием и представить по-разному. Это говорит о том, что наш герб современный, живой и развивающийся. Он может быть адаптирован к современной культуре, в том числе и через такие формы», – подчеркнул историк.

В завершение мероприятия Рамиль Насыбуллов провел каллиграфический мастер-класс, в ходе которого продемонстрировал искусное создание барса с помощью каляма и чернил.