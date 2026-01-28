В Казани назвали список парковок, с которых ночью будут убирать снег

Фото: kzn.ru

Власти столицы Татарстана просят жителей города убрать свои автомобили с некоторых муниципальных парковок, где предстоящей ночью будут убирать снег. Об этом информирует пресс-служба мэрии Казани.

Работы по очистке будут вестись поэтапно в темное время суток, чтобы минимизировать помехи для автомобилистов, пояснили в городском Комитете внешнего благоустройства.

С 21.00 до 23.00 уберут снег на парковках по улицам Николая Ершова, Бондюжская и Патриса Лумумбы.

С 21.00 до 5.00 29 января очищать от снега будут платные парковки по улицам Бондаренко (парковочная зона №195), Короленко (парковочные зоны №193 и 205) и Правосудия (парковочная зона №226).

Кроме того, с 21.00 до 6.00 29 января будут убирать снег на следующих участках:

– улица Туфана Миннуллина – нечетная сторона, от пересечения с улицей Островского до улицы Петербургская;

– улица Хади Такташа – обе стороны, от пересечения с улицей Спартаковская до пересечения с улицей Островского;

– улица Театральная – обе стороны, от пересечения с улицей Дзержинского до пересечения с улицей Большая Красная;

– площадь Свободы – по улице Карла Маркса, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Театральная;

– улица Батурина – нечетная сторона напротив дома №5 по Кремлевской набережной;

– улица Нариманова – обе стороны, от пересечения с улицей Татарстан до пересечения с улицей Парижской Коммуны;

– улица Нариманова – нечетная сторона, от пересечения с улицей Парижской Коммуны до дома №63 по улице Нариманова;

– улица Нариманова – нечетная сторона, от пересечения с улицей Тази Гиззата до пересечения с улицей Чернышевского;

– улица Нариманова – обе стороны, от пересечения с улицей Галиаскара Камала до пересечения с улицей Мартына Межлаука;

– улица Петербургская – обе стороны, от пересечения с улицей Туфана Миннуллина до пересечения с улицей Артема Айдинова;

– улица Артема Айдинова – обе стороны, от пересечения с улицей Островского до пересечения с улицей Марселя Салимжанова;

– улица Мусы Джалиля – нечетная сторона, от пересечения с улицей Островского до начала пешеходной зоны улицы Баумана;

– улица Университетская – обе стороны, от пересечения с улицей Право-Булачная до пересечения с улицей Профсоюзная;

– улица Чернышевского – нечетная сторона, от пересечения с улицей Московская до пересечения с улицей Лево-Булачная.

Ранее синоптики предупредили, что порывистый ветер и сильный снег накроют Татарстан в ближайшие сутки. Движение автобусов и грузовиков по трассам Казань – Оренбург с 89-го по 249-й километр, Чистополь – Нижнекамск и Алексеевское – Альметьевск ограничено. В самой Казани ночью очищать улицы от снега выйдут 406 единиц спецтехники и 62 дорожных рабочих.