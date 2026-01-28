news_header_top
Общество 28 января 2026 16:23

Из-за сильного снегопада в РТ ограничили движение грузовиков по некоторым трассам

Из-за сильного снегопада и плохой видимости в Татарстане временно ограничили движение автобусов и грузовиков по нескольким трассам.

По сообщению ГАИ Татарстана, под запрет попали участки дорог «Казань – Оренбург» с 89 по 249 километр, «Чистополь – Нижнекамск» и «Алексеевское – Альметьевск».

Ограничения будут действовать, пока погода не наладится. При возникновении проблем в ведомстве рекомендуют звонить по номеру 8(843)5333888.

#ограничение движение #грузовики #снегопад #гаи
