Из-за сильного снегопада в РТ ограничили движение грузовиков по некоторым трассам

Из-за сильного снегопада и плохой видимости в Татарстане временно ограничили движение автобусов и грузовиков по нескольким трассам.

По сообщению ГАИ Татарстана, под запрет попали участки дорог «Казань – Оренбург» с 89 по 249 километр, «Чистополь – Нижнекамск» и «Алексеевское – Альметьевск».

Ограничения будут действовать, пока погода не наладится. При возникновении проблем в ведомстве рекомендуют звонить по номеру 8(843)5333888.