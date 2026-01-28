Порывистый ветер и сильный снег накроют Татарстан в ближайшие сутки

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Ночью и днем 29 января в республике и Казани прогнозируются снегопады и сильный ветер, сообщает Гидрометцентр РТ.

Местами ожидаются мокрый снег, метель с видимостью до 500–1000 м, гололед и снежные заносы.

В связи с неблагоприятным прогнозом могут быть временно закрыты отдельные участки трасс, а также введены ограничения на движение транспорта.

Напомним, что в республике с 15.45 27 января закрыта платная трасса Алексеевское – Альметьевск. Мера принята для обеспечения безопасности дорожного движения.

Ранее в ГУ МЧС России по Татарстану напомнили жителям республики о мерах безопасности в метель.