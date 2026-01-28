В Казани предстоящей ночью очищать улицы от снега будут 406 машин

Фото: kzn.ru

В столице Татарстана предстоящей ночью очищать улицы от снега выйдут 406 единиц спецтехники и 62 дорожных рабочих. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В частности, в уборке улично-дорожной сети от снега окажутся задействованы 114 комбинированных дорожных машин и 57 тракторных щеток.

В городском Комитете внешнего благоустройства уточнили, что в первую очередь будут выполнены работы по противогололедной обработке и разметанию снега.

Замечания относительно уборки дорог и тротуаров жители Казани могут направить в Telegram-бот @kznhelpbot или по телефону: 8 (843) 222-72-22.

Ранее синоптики предупредили, что порывистый ветер и сильный снег накроют Татарстан в ближайшие сутки. Движение автобусов и грузовиков по трассам Казань – Оренбург с 89-го по 249-й километр, Чистополь – Нижнекамск и Алексеевское – Альметьевск ограничено.