Для уборки и вывоза снега на ГЖД задействовали 105 единиц спецтехники

Из-за обильных снегопадов на Горьковской магистрали усилена работа по соблюдению безопасности на железнодорожной инфраструктуре. Особое внимание уделено пассажирскому комплексу, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Производится ежедневная очистка и обработка территории вокзалов и станций от снега и льда, платформы посыпаются песком и реагентами. Железнодорожники также проверяют готовность подвижного состава», – говорится в сообщении.

Для уборки и вывоза снега на Горьковской железной дороге работают 105 единиц спецтехники, в том числе 54 снегоуборочные машины, 29 плужных снегоочистителей, 17 пневмоочистительных машин и пять стругов-снегоочистителей. Для выгрузки убранного с пути снега подготовлено более 1,1 тыс. специальных зон.

С начала зимнего сезона 2025-2026 годов со станций и перегонов Горьковской магистрали вывезено более 1,1 млн куб. метров снега, в том числе около 853 тыс. куб. метров – в новогодние праздники. Очищено примерно 40 тыс. километров пути.

Ранее синоптики предупредили, что порывистый ветер и сильный снег накроют Татарстан в ближайшие сутки.