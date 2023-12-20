В Казани начал работу общественный штаб по наблюдению за выборами Президента России

В Общественной палате Татарстана дан старт работе общественного штаба по наблюдению за выборами Президента России в 2024 году. Будут подготовлены несколько тысяч наблюдателей, которые будут следить за ходом предстоящей кампании.

«Общественный штаб – это горячая точка наблюдения. Здесь будет налажен мониторинг всего избирательного процесса именно в части соблюдения прав граждан, а также проведут круглые столы и встречи с экспертами. Вся работа будет направлена на обеспечение прозрачности и легитимности выборов. Мы намереваемся обучить несколько тысяч человек. Пока загадывать по количеству сложно, но уверены, что кампания будет полностью обеспечена», – отметила председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

На первой встрече в рамках штаба собрались эксперты палаты, представители молодежных организаций и общественники. Они обсудили особенности проведения кампании в будущем году, а также основные вопросы и риски, которые могут возникнуть при голосовании.

В частности, проведение выборов в течение трех дней подразумевает большее число наблюдателей, добавил глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев, который рассказал собравшимся о грядущем избирательном цикле.

«Мы больше всех заинтересованы, чтобы на выборах было как можно больше общественных наблюдателей. Главный приоритет – открытость и легитимность. Чем больше наблюдателей, тем лучше контролируется и отслеживается процесс. Они нам подсказывают, где нам нужно применить те или иные формы взаимодействия. Обратная связь – это очень важный фактор», – добавил он.

В законодательстве произошли серьезные изменения касательно работы наблюдателей на избирательных участках. Теперь их может быть больше. Кроме того, им разрешено вести открытое наблюдение на площадке, что позволяет сделать выборы еще более прозрачными, заключил Кондратьев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что предстоящие выборы Президента России продлятся три дня, с 15 по 17 марта 2024 года. Центризбирком утвердил календарный план мероприятий по их подготовке.

Нынешний российский лидер Владимир Путин решил выдвинуться на новый президентский срок. В случае победы для него это будет уже пятая по счету президентская каденция.

Более 700 человек вошли в команду поддержки самовыдвижения Путина. Позднее съезд партии «Единая Россия» единогласно поддержал его кандидатуру. Затем глава государства сдал документы в ЦИК.