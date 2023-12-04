В Казани на ремонт дорог к саммиту БРИКС выделят более 3,1 млрд рублей

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

В Казани к саммиту стран БРИКС отремонтируют дороги, подземные пешеходные переходы, лестницы, заменят остановочные павильоны и проведут озеленение. На все эти работы выделят более 3,1 млрд рублей. На сайте госзакупок опубликованы 8 тендеров на выполнение работ по ремонту дорожно-уличной сети по маршрутам международного события.

Так, ремонт тротуаров и парковки у дома № 8 по ул. Николая Ершова в Вахитовском районе города (0,090 км), 4 подземных пешеходных переходов по ул. Батурина, Ташаяк, Галеева и Ершова и 12 лестниц обойдется в 205 млн рублей.

На ремонт ул. Батурина (1,6 км), участка ул. Карла Маркса от Батурина до Театральной (0,76 км) и участка ул. Островского от ул. Артема Айдинова до ул.Туфана Миннуллина (0,48 км) направят 398,3 млн рублей. За более чем 552,2 млн рублей будет отремонтировано 2,4 км дороги по Чистопольской в Ново-Савиновском районе. Срок исполнения 17 октября 2024 года.

Еще 367 млн рублей направят на обновление 0,8 км дороги по ул. Ф. Амирхана (участок от ул. Маршала Чуйкова до пр. Х. Ямашева) и 0,9 км дороги по пр. Х. Ямашева (от Бондаренко до Мусина) в Ново-Савиновском районе. Работы необходимо выполнить до 14 октября 2024 года.

Также до этого времени подрядчик должен отремонтировать участок ул. Вишневского (1,5 км, от ул. Н. Ершова до Тихомирнова в Вахитовском районе) и ул. Н. Назарбаева (0,5 км, от Тихомирнова до ул. Павлюхина в Приволжском районе). Объем финансирования оценивается в 541,9 млн рублей.

Больше всего средств – 603 млн рублей – выделят на ремонт участков улиц Московская (1,6 км), Право-Булачная и Лево-Булачная (2,2 км) от ул. Ташаяк до Татарстан. Срок исполнения – 17 октября 2024 года.

На сайте размещен еще один тендер на 327,4 млн рублей. Работы включают озеление и посадку зеленых насаждений (50 тыс. кв. метров), замену кривбруса (0,42 км), ремонт и установку ограждений безопасности (26 км) и замену остановочных павильонов (10 штук) по маршрутам саммита стран БРИКС.

За более чем 182,3 млн рублей отремонтируют тротуары по улицам Н. Ершова, Пушкина и Театральная и приведут в порядок разворотную петлю на втором уровне у моста Миллениум в Ново-Савиновском районе города.

О проведении в Казани саммита стран БРИКС с участием более двадцати глав государств в 2024 году стало известно 23 августа. Указ подписал Президент России Владимир Путин. Подробнее о предстоящем событии читайте в материале «Татар-информа» «6,5 миллиарда рублей и 17 тысяч гостей: как Казань готовится к саммиту БРИКС».