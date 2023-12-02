В Казани на ремонт дорог к саммиту БРИКС потратят 182 млн рублей

Фото: © «Татар-информ»

В столице Татарстана на ремонт дорог к предстоящему саммиту БРИКС, который пройдет в 2024 году, направят почти 182,4 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что речь идет о ремонте тротуаров по улицам Николая Ершова, Пушкина и Театральная, а также разворотной петли на втором уровне у моста Миллениум в Ново-Савиновском районе города.

На приведение в порядок тротуаров на улице Николая Ершова от улицы Николая Ершова, 8 до улицы Карла Маркса, 74 протяженностью 630 метров предполагается потратить 38 млн 350 тыс. рублей, а тротуаров на улице Пушкина длиной 1700 метров — 75 млн 120 тыс. рублей.

Затраты на ремонт тротуаров на улице Театральная протяженностью 550 метров должны составить почти 12 млн 270 тыс. рублей. А приведение в порядок разворотной петли на втором уровне у моста Миллениум длиной 1680 метров обойдется в 56 млн 650 тыс. рублей.

Заказчиком выступает ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ». Закупка будет производиться за счет собственных средств организации. Прием заявок завершится 18 декабря текущего, 2023 года. Итоги электронного аукциона подведут 20 декабря. Подрядчик должен будет выполнить работы до 21 октября следующего, 2024 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани проведут ремонт четырех подземных пешеходных переходов и заменят три подъемные платформы в лифтах в надземных переходах на маршрутах саммита БРИКС. Руководитель исполкома столицы РТ Рустем Гафаров поручил ускорить подготовку к саммиту. На совещании упоминалось, что привести в порядок необходимо 18 участков дорог.

О проведении в Казани саммита стран БРИКС с участием более двадцати глав государств в 2024 году стало известно 23 августа. Указ подписал Президент России Владимир Путин. Подробнее о предстоящем событии читайте в материале «Татар-информа» 6,5 миллиарда рублей и 17 тысяч гостей: как Казань готовится к саммиту БРИКС.