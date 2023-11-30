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В Казани отремонтируют семь подземных переходов и лифтов на маршрутах саммита БРИКС
В Казани проведут ремонт четырех подземных пешеходных переходов и заменят три подъемные платформы в лифтах в надземных переходах на маршрутах саммита БРИКС в 2024 году. Стоимость проектирования работ оценивается в 10,09 млн рублей, следует из тендера, размещенного на портале госзакупок.
На проектно-изыскательские работы для ремонта переходов пойдет более 8,9 млн рублей. На эти средства проведут работы на объектах по ул.Батурина, ул.Ташаяк (оба расположены возле стен Казанского Кремля), ул.Саид-Галеева и тоннельной части перехода по ул.Н.Ершова.
Проектно-изыскательские работы по ремонту лифтов оценены в 1,17 млн рублей. Платформы на лифтах в надземных переходах заменят возле мечети «Казан Нуры» и возле филиала КАИ на ул.Чистопольской, а также по пр.Ямашева возле ТЦ «Мега».
Кроме того, за 8,1 млн рублей запланированы проектные работы по ремонту и покраске с граффити подпорных стен по маршрутам саммита и ремонту сетей освещения. Где именно находятся эти объекты, не указано, однако площадь покраски составит 11,5 тыс. кв. метров, а количество светильников – 500 штук.
Срок выполнения работ по всем объектам – до 25 апреля 2024 года.
О проведении в Казани саммита стран БРИКС с участием более двадцати лидеров государств в 2024 году стало известно 23 августа. Указ подписал Президент России Владимир Путин.
Подробнее о мероприятии читайте в материале «Татар-информа» 6,5 миллиарда рублей и 17 тысяч гостей: как Казань готовится к саммиту БРИКС.
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