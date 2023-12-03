Татарстан потратит более 633 млн рублей на ремонт моста «Миллениум»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ремонт второй очереди моста «Миллениум» в Казани обойдется в 633,2 млн рублей. Средства направят из бюджета Татарстана, следует из тендера на портале госзакупок.

Исполнителю предстоит обновить 840 метров дороги в направлении от ул.Вишневского в сторону пр.Амирхана. Завершить ремонт запланировано до 23 октября 2024 года.

Подрядчику предстоит обновить дорожную одежду на самом мосту и на подходам к нему, асфальтобетонное покрытие, установить автопавильоны, сигнальные столбики, дорожные знаки, нанести разметку, устроить искусственное освещение, переустроить инженерные коммуникации, провести озеленение территории и другие работы.

Напомним, что движение по отремонтированной стороне моста (движение в сторону ул.Вишневского) открыли ко Дню города — 30 августа.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 4 декабря в Казани ограничат проезд транспорта под мостом «Миллениум» и дворцом единоборств «Ак Барс».