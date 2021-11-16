В Казани МУП «Метроэлектротранс» набирает контролеров для проверки QR-кодов

Фото: архив ИА «Татар-информ», Михаил Захаров

Казанский МУП «Метроэлектротранс» организует срочный набор контролеров для проверки QR-кодов на станциях метрополитена. Об этом пресс-служба предприятия сообщает в официальном Telegram-канале.

Контролеры будут трудиться в Дирекции по сборам доходов и движения. «График 2/2 с 6.00 [до] 18.00 или с 12.00 [до] 24.00, заработная плата — 20 000 [рублей] на руки, наличие QR-кода обязательно», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Желающим работать контролерами предлагается обращаться по телефонам: 533-70-16 и 8-966-250-31-07.

Наличие QR-кодов, подтверждающих факт вакцинации от коронавируса, или сертификатов о перенесенном заболевании у пассажиров общественного транспорта в Татарстане начнут проверять с начала следующей недели, 22 ноября. Подробнее о том, кто и как будет проверять у пассажиров QR-коды, читайте в материале ИА «Татар-информ».

В России продолжается активная прививочная кампания. Президент РФ Владимир Путин неоднократно напоминал о важности вакцинации и отмечал высокую эффективность и безопасность отечественных препаратов от коронавируса. Правительство страны внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах в транспорте, магазинах и кафе. Нижняя палата парламента планирует рассмотреть их в декабре.