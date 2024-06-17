В Казани летом благоустроят 18 парков, скверов и туристических зон

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

В Казани этим летом благоустроят 18 парков, скверов и туристических зон. Работы в восьми из них планируют завершить к саммиту стран БРИКС, который пройдет в столице Татарстана в октябре. В некоторых они уже закончились, рассказал на деловом понедельнике замруководителя исполкома города Игорь Куляжев.

Первым готовым объектом стал сквер Котельникова. Большую часть работ проделали в парке Тысячелетия – отремонтировали фонтан, отреставрировали скульптуры зилантов, заменили забор на живую изгородь. На протоке Булак появились 56 плавающих фонтанов, а вдоль нее и на мостах установили архитектурно-художественную подсветку из 4 тыс. светильников.

Помимо этого, в городе благоустроили территорию в 4,5 га на площади Тысячелетия – высадили живую изгородь из 11,5 тысяч кустов кизильника, украсили цветочные композиции «Сердца» 17 тысячами петуний. Обновили также первый участок проектируемого бульвара вдоль ЦУМа – сквер Коротченко.

Продолжаются работы в парке им. Горького. Здесь ремонтируют монумент, подземный пешеходный переход и остановочный павильон, а на стадионе «Трудовые резервы» устанавливают новый забор. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» проходит реконструкция сквера 100-летия образования строительной отрасли РТ, где появятся зоны для отдыха, занятий спортом и детская игровая площадка.

В этом году планируют благоустроить сквер вблизи железнодорожного вокзала «Казань-2», бульвар по улице Серова, адаптировав его для людей с ОВЗ, территорию Голубых озер. Подготовительные работы стартовали на территории у Большого Чайкового озера, где появятся зона отдыха, смотровая площадка, пирс, кафе и пешеходная связь с улицей Адоратского.

Самую большую в Казани детскую площадку строят на набережной Казанки. Там появится фонтан, природный лабиринт, событийная зона, павильон для мастер-классов. Детский парк соединят с садом Фукса, где заменят лестницу, создадут зоны отдыха, посадят деревья, кустарники и цветники.

Также в Казани уже начали благоустраивать территорию у нового здания театра им. Г. Камала. Там появятся театральная площадь, амфитеатр, детская зона и пирс с доступом к озеру Кабан. В частности, проделать такой большой объем работ позволили Игры БРИКС, заявил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«Любое такое мероприятие мы используем для улучшения благоустройства, инфраструктуры, комфорта города, безопасности. И БРИКС стал таким очередным подарком городу, хотя на данном этапе есть определенные сложности, поскольку одновременно идет во многих местах и капитальный ремонт, и строительство дорог», – заключил градоначальник.

Продолжаются работы в парке им. Горького. Здесь ремонтируют монумент, подземный пешеходный переход и остановочный павильон, а на стадионе «Трудовые резервы» устанавливают новый забор. В рамках федерального проекта федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» проходит реконструкция сквера 100-летия образования строительной отрасли РТ, где появятся зоны для отдыха, занятий спортом и детская игровая площадка.