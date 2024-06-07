«Матурмы?»: Ильсур Метшин торжественно запустил 56 «живых» фонтанов на Булаке

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

В Казани на Лебедевском мосту прошла церемония запуска 56 новых динамичных фонтанов на Булаке. В мероприятии принял участие мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«Работы перед Играми БРИКС и саммитом БРИКС очень много. Мы очень стараемся, ведь всё сделанное в Казани будет радовать наших любимых жителей. Сегодня мы открываем новые фонтаны на Булаке, который является очень популярным местом притяжения в нашем городе. Мы и дальше будем стараться, чтобы наш город становился еще благоустроеннее, красивее и уютнее», — сказал мэр.

Ильсур Метшин также поинтересовался мнением гостей о новых объектах. «Матурмы? Все нравится?» — спросил он, выслушав подробный доклад о проделанной работе от руководителя подрядной организации Георгия Казакевича.

Тот отметил, что все объекты на Булаке относятся к категории «плавающих фонтанов» с нижним креплением насоса для подачи воды.

«Есть динамичные и стабильные по работе фонтаны. На Булаке, например, мы можем управлять струями воды, фонтаны динамичные», — уточнил Казакевич.