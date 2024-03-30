«Мечта для детей»: в Казани представили проект крупнейшего детского парка в России

Большой и неприглядный пустырь на берегу Казанки уже к концу августа станет главной точкой притяжения семей с детьми

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Архитекторы отдали душу этому проекту»

Большой и неприглядный пустырь на берегу Казанки в центре города уже к концу августа 2024 года станет главной точкой притяжения семей с детьми. Стройка кипит, возводится новый парк с самой большой детской площадкой в Казани и индивидуальным оборудованием. Авторы проекта заверяют, что подобных детских площадок в России немного. Главной темой нового общественного пространства станет река Казанка, с которой тесно связана жизнь и история древнего города.

«Это самое большое общественное пространство, которое реализуется в республике в этом году, самая большая детская локация не только в республике, но и, возможно, даже в стране. Надеюсь, что это пространство станет важной точкой притяжения для ежедневного отдыха наших жителей и что нам удастся сделать его максимально комфортным и интересным для родителей и детей», - сообщила собравшимся на презентации директор Института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина.

Наиля Зиннатуллина: «Надеюсь, что это пространство станет важной точкой притяжения для ежедневного отдыха наших жителей» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев отметил, что он, как почти коренной казанец (давно переехал в столицу из Набережных Челнов) помнит, как уныло выглядела раньше территория вокруг Казанки.

«Берег Казанки преображается. Это будет одна из самых ярких точек на берегу реки. Немало копий сломали во время проектирования этого объекта. Когда его первоначально презентовали, объект выглядел иначе. Провели воркшопы со студентами и детьми – пользователями парка, кто будет в нем гулять. Они поделились идеями и мыслями. Поэтому увеличилась детская площадка, появилась сцена. Архитекторы отдали душу этому проекту. Наш город преображается», – подчеркнул Куляжев.

Игорь Куляжев: «Увеличилась детская площадка, появилась сцена. Архитекторы отдали душу этому проекту. Наш город преображается» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Площадка вмещает в себя от 2 до 8 тыс. человек»

Ведущий архитектор отдела разработки градоэкологического каркаса Института развития города Дарья Семко напомнила, что территория будущего парка располагается в центре города, в исторической части Казани. Ее окружают знаковые объекты - река Казанка, сад имени Фукса, Национальная библиотека. Территория детского парка входит в состав 15 парков Стратегии развития Казанки. Спикер сообщила, что в конце XVIII века здесь располагалась Подлужная слобода. Она была в низине и часто подтоплялась.

Дарья Семко отметила, что на современной набережной «не хватает места, где родители с детьми могли бы провести время весело» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В 1957 году, когда образовалось Куйбышевское водохранилище, русло Казанки изменилось, часть города ушла под воду. Территория нашего парка также была затоплена, а в 1970-х годах вдоль береговой линии располагались лодочные станции. В 2012 году началось строительство Кремлевской набережной, и левый берег Казанки поменял свой вид», - рассказала Семко.

Она отметила, что на современной набережной «не хватает места, где родители с детьми могли бы провести время весело, комфортно и безопасно на свежем воздухе». Еще прошлым летом эта территория выглядела как большой пустырь.

Еще прошлым летом эта территория выглядела как большой пустырь Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Семко провела виртальную экскурсию по будущему детскому парку, которая началась со схода со стороны Кремлевской набережной.

«Нас встречает большая площадка для мероприятий со сценой, на ней могут проходить мероприятия разного формата. Представьте, как в праздничный или выходной день вы сможете посетить большой концерт и насладиться любимой музыкой в центре Казани. В будний вечер можно будет посетить лекторий, отдохнуть, сидя в амфитеатре, посетить уличную выставку. Наше пространство трансформируется, в целом площадка вмещает в себя от 2 до 8 тыс. человек с учетом зрителей на склонах НКЦ», – отметила она.

«Основным ядром парка является большая детская площадка, которая станет самым большим и классным открытым детским пространством в городе» Рендер предоставлен Институтом развития городов

«Парк станет самым большим и классным открытым детским пространством в городе»

Пройдя дальше, посетители парка окажутся возле павильона с фонтаном, где дети в жаркий день смогут «помочить ножки». По вечерам авторы проекта обещают особую атмосферу благодаря оригинальной подсветке. Внутри павильона будут кафе, где взрослые смогут выпить кофе, наслаждаясь панорамными видами на город, а в это время малыши будут резвиться в уютной игровой.

«Основным ядром парка является большая детская площадка, которая станет самым большим и классным открытым детским пространством в городе. Его разработало бюро «Чехарда». Следующие зоны — поляна для отдыха и природный лабиринт. На поляне можно провести пикник, поиграть с друзьями в бадминтон. В лабиринте дети смогут побегать, развлечься, спрятаться от родителей», - заметила Дарья Семко.

Стоит отметить, что подобные лабиринты уже прижились в крупных городах зарубежных стран. К примеру, в парке ремесел в Японии или в парке Шенбрунн в Вене. Для удобства людей на полянах будут установлены мобильные стульчики и шезлонги. В новом парке будут проходить городские выставки благодаря мобильным стендам.

Следующие зоны — поляна для отдыха и природный лабиринт. На поляне можно провести пикник, поиграть с друзьями в бадминтон Рендер предоставлен Институтом развития городов

Территория детского парка достаточно большая, у реки частенько бывает ветрено, а летом на открытой площадке трудно спрятаться от палящего солнца. Поэтому здесь будут высажены деревья, многолетние травы и кустарники.

«Зону, которая ближе к реке, мы раззонировали холмами, сделали на ней густые посадки, чтобы на территории было комфортно и ветер не мешал времяпрепровождению», – пояснила Семко.

«Играя, дети смогут познавать историю Казани»

Разработчик детской площадки бюро «Чехарда» уже известно казанцам по площадке «Сказочный лес» в Горкинско-Ометьевском лесу и горке-Лисе.

«Детская площадка делится на четыре зоны. На площадке для малышей будет навес. «Зона движения» - площадка для среднего возраста. В зоне «Игры с водой» дети смогут поплескаться и поиграть. В «Подростковой зоне» представлены активности для детей разных возрастов и интересов. Это будет точно самая большая, уникальная зона для подростков во всей России и, по нашим исследованиям, во всем мире», - сообщила соучредитель и главный архитектор бюро «Чехарда» Мария Помелова.

Мария Помелова: «Это будет точно самая большая, уникальная зона для подростков во всей России и, по нашим исследованиям, во всем мире» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Индивидуальное оборудование на детской площадке ориентировано на интересы и психологию детей с учетом их возрастных особенностей. Например, малыши до двух лет проходят сенсомоторный этап взросления, и в этот период для них важно исследовать мир с помощью органов чувств. Дети в возрасте от трех до пяти лет вступают в период продуктивной игры, для них важны подвижные элементы, социализация. Для этих возрастных групп на площадке будут предусмотрены пересыпки, качели «подгузники», бизиборды, горки, тоннели.

Для детей от 6 до 12 лет важно развитие социальных, исследовательских и творческих навыков, поэтому для них авторы приготовили полосы препятствий, гамаки, горки, канаты-лазеры. Подростки от 13 до 16 лет обычно сфокусированы на самовыражении и социальном взаимодействии. На площадке они смогут найти места для встреч и общения, а также комфортное спортивно-развлекательное оборудование – высокие горки, башни, батуты.

В «Подростковой зоне» представлены активности для детей разных возрастов и интересов Рендер предоставлен Институтом развития городов

«Концепция площадки делится на архитектурную и научную. Дети смогут познавать историю Казани, играя на площадке. За основу архитектурной концепции взята река Казанка, ее водная гладь», – отметила Помелова.

Так, «ручей» в водной зоне будет представлять собой уменьшенную модель Казанки. Он включает в себя поток воды, символизирующий реку, игровой тоннель с наклейками для подводной археологии и миниатюрные модели характерных объектов реки. Архитектор обещала, что на игровой площадке будет много качелей и не будет очередей. Ребята смогут покричать в «переговорные трубы» и попрыгать на специальных платформах. Авторы проекта не забыли и про детей с ограниченными возможностями, для них установят бизиборды и качели «Петля времени».

«Боюсь, что превращусь в ребенка»

Событийным программированием территории займется Дирекция парков и скверов Казани. Как сообщила руководитель дирекции Айгуль Латыпова, здесь будут проходить выставки и экспозиции, мастер-классы для детей и взрослых, мероприятия в новогодние праздники. Также будут организованы детские архитектурные воркшопы, театральные лаборатории, мероприятия в День защиты детей, фестивали мороженого и современного танца, концерты и многое другое.

Событийным программированием территории займется Дирекция парков и скверов Казани. Как сообщила Айгуль Латыпова, здесь будут проходить выставки и экспозиции, мастер-классы для детей и взрослых Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина объяснила собравшимся, почему был изменен первоначальный проект парка.

«Мы показали проект мэру Казани Ильсуру Метшину, он попросил дополнительно пообщаться с детьми и студентами КГАСУ. В результате увеличилась площадь территорий для детских активностей. Когда запустим парк, боюсь, что превращусь в ребенка и буду после работы приезжать сюда и играть. Мы должны сделать так, чтобы этот парк стал воплощенной мечтой для детей», – сказала Тухватуллина.

Будут также организованы детские архитектурные воркшопы, театральные лаборатории, мероприятия в День защиты детей, фестивали мороженого и современного танца, концерты и многое другое Рендер предоставлен Институтом развития городов

Посетители нового общественного пространства смогут воспользоваться большой парковкой под площадью у Национальной библиотеки на 800 машино-мест. Кроме того, будет дополнительно оборудовано еще несколько парковочных мест на улице и, возможно, доработаны маршруты общественного транспорта.