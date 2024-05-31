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Парк вокруг нового театра Камала в Казани благоустроен на 24%
Мэру Казани Ильсуру Метшину доложили, что парк вокруг строящегося театра Камала благоустроен на 24%. Рабочие сделали все подготовительные работы, сняли старые дорожки и ограждения, а также демонтировали металлокаркас пирса, пишет мэрия столицы РТ.
Сейчас бригада забивает бетонные сваи под пирсом (эти работы близятся к завершению). Также рабочие выполняют вертикальную планировку набережной и занимаются озеленением.
Как пошутил Метшин, жители Казани много лет искали клады в озере Кабан, но настоящее сокровище скоро будет ждать их на берегу. Он отметил, что в этом парке будет самая современная архитектура, роскошная природная оправа и декорации.
Напомним, площадь прилегающей к татарскому театру территории превышает семь гектаров. Планируется, что возле центрального входа в здание обустроят площадь и сад с зонами отдыха. Между театром и набережной жители и гости города смогут лицезреть событийную площадку и амфитеатр.
Интересно, что в той местности также устроят пирс с доступом к воде, детскую площадку и театральный лес с дорожками для прогулок.
фото: мэрия Казани
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