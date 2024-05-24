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Благоустройство входной группы парка Горького в Казани завершат ко Дню города
Двухлетние работы по благоустройству входной группы и территории у Вечного огня парка им. Горького в Казани завершат к 30 августа. У монумента вскоре обновят гранитное покрытие, организуют цветник и высадят тысячу роз, передает пресс-служба мэрии.
«В этом году работы благодаря подготовке к саммиту БРИКС развернулись на 16 зеленых точках, одна из них — входная группа парка Горького, — отметил мэр Ильсур Метшин во время выезда. — Растет город, следом и востребованность этого парка, есть большой поток людей, поэтому возникла необходимость благоустроить входную группу и обновить подземный пешеходный переход».
Сейчас на подходе к памятнику ведутся подготовительные работы — устанавливаются скрытые подсистемы для крепления гранита. На монументе будет использовано три вида нового гранита — «серая скала», «блэк гэлекси» и «роял вайт» — двух цветов (темного и светлого). Их подобрали на основе исторических фотографий.
Стелу оставят в нетронутом виде — в ходе обследования подтверждено, что она находится в хорошем состоянии. В целом реконструкция выполнена на 36%.
Входная группа парка включает в себя мемориальный комплекс «Монумент борцам за власть Советов», две остановки «Парк Горького», подземный переход и разворотную петлю на пересечении улиц Ершова и Вишневского. На сегодняшний день рабочие завершают реконструкцию подземного перехода (выполнено 72% работ). После обновления здесь появится видеонаблюдение, освещение усилят дополнительные 32 светильника, обустроена гидроизоляция для того, чтобы исключить затопления.
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