Благоустройство входной группы парка Горького в Казани завершат ко Дню города

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Двухлетние работы по благоустройству входной группы и территории у Вечного огня парка им. Горького в Казани завершат к 30 августа. У монумента вскоре обновят гранитное покрытие, организуют цветник и высадят тысячу роз, передает пресс-служба мэрии.

«В этом году работы благодаря подготовке к саммиту БРИКС развернулись на 16 зеленых точках, одна из них — входная группа парка Горького, — отметил мэр Ильсур Метшин во время выезда. — Растет город, следом и востребованность этого парка, есть большой поток людей, поэтому возникла необходимость благоустроить входную группу и обновить подземный пешеходный переход».

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Сейчас на подходе к памятнику ведутся подготовительные работы — устанавливаются скрытые подсистемы для крепления гранита. На монументе будет использовано три вида нового гранита — «серая скала», «блэк гэлекси» и «роял вайт» — двух цветов (темного и светлого). Их подобрали на основе исторических фотографий.

Стелу оставят в нетронутом виде — в ходе обследования подтверждено, что она находится в хорошем состоянии. В целом реконструкция выполнена на 36%.

Входная группа парка включает в себя мемориальный комплекс «Монумент борцам за власть Советов», две остановки «Парк Горького», подземный переход и разворотную петлю на пересечении улиц Ершова и Вишневского. На сегодняшний день рабочие завершают реконструкцию подземного перехода (выполнено 72% работ). После обновления здесь появится видеонаблюдение, освещение усилят дополнительные 32 светильника, обустроена гидроизоляция для того, чтобы исключить затопления.

