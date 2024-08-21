В Казани единороссы и молодогвардейцы собрали помощь для Курской области

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В столице Татарстана члены партии «Единая Россия», активисты «Молодой гвардии Единой России» и обычные жители республики за четыре дня собрали полтонны гуманитарной помощи для жителей Курской области, пострадавших от боевых действий, сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «Единой России».

Сбор был организован на базе гуманитарного центра «Молодой гвардии Единой России», рассказал руководитель регионального исполкома партии Марат Самигуллин.

«Неравнодушные казанцы, активисты партии, а также молодогвардейцы со всей республики приносят все самое необходимое для людей. Это продукты, одежда, одеяла, подушки, предметы гигиены. Кроме Казани, за четыре дня помощь поступила от местных отделений МГЕР Елабужского, Арского, Буинского и Зеленодольского районов», — уточнил он.

«Сбор помощи для жителей Курской области продолжается и в эти дни. Центр работает по будням с 9.00 до 17.00 по адресу: Казань, ул. Жуковского, 12», — добавил Самигуллин.

Татарстан отправил гуманитарный конвой на следующий же день после начала боевых действий на Курщине. «По инициативе депутата Госдумы, учредителя благотворительного фонда „Нэфис“ Ирека Богуславского и руководителя Центрального исполнительного комитета партии Александра Сидякина фонд „Нэфис“ направил в Курскую область гуманитарную помощь весом более 42 тонн — колонну из трех фур», — напомнил глава регионального исполкома.

Ранее он отмечал, что еще более тонны помощи собрали молодогвардейцы и партийные активисты. Продукты, детское питание, необходимые вещи отправились в Курскую область из Казани в общей колонне, сформированной республиканским движением «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!».

В общей сложности помощь жителям Курской области уже оказывают 70 региональных отделений партии. «Единая Россия» доставила более 900 тонн гуманитарных грузов на Курщину, отметил врио секретаря Генерального совета партии Владимир Якушев.

Волонтеры и партийные активисты работают в 29 пунктах временного размещения. Мобильные бригады выезжают в ПВР, находящиеся в районах Курской области. Оказана помощь по оборудованию более 40 пунктов, обеспечению их техникой, продуктами, бытовой химией. Также молодогвардейцы выполняют адресные заявки. По словам Якушева, работа с эвакуированными организована в штабе общественной поддержки «ЕР» по Курской области.

«Помощь оказывают наши юристы. Консультации получили более 8 тыс. человек. Также в штабе можно получить продуктовые наборы, их выдали свыше 5,5 тыс. жителей», — пояснил политик.